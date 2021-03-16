Запланированы клинические испытания "Спутника V" среди пациентов с ВИЧ

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Планируется провести клинические исследования вакцины от коронавируса "Спутник V" среди пациентов с ВИЧ-инфекцией . Об этом во вторник в ходе онлайн-брифинга сообщил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи, разработавшего "Спутник V", Александр Гинцбург.

"Такое клиническое исследование планировалось и планируется в настоящее время, но мы просто не успели еще его осуществить", - сказал он.

Гинцбург добавил, что исследования, вероятно, начнутся во второй половине 2021 года.

Вакцина от коронавируса, которую РФ зарегистрировала 11 августа 2020 года первой в мире, получила название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.