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Пандемия COVID-19
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Запланированы клинические испытания "Спутника V" среди пациентов с ВИЧ

Как сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, они, вероятно, начнутся во второй половине 2021 года

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Планируется провести клинические исследования вакцины от коронавируса "Спутник V" среди пациентов с ВИЧ-инфекцией . Об этом во вторник в ходе онлайн-брифинга сообщил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи, разработавшего "Спутник V", Александр Гинцбург.

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"Такое клиническое исследование планировалось и планируется в настоящее время, но мы просто не успели еще его осуществить", - сказал он.

Гинцбург добавил, что исследования, вероятно, начнутся во второй половине 2021 года.

Вакцина от коронавируса, которую РФ зарегистрировала 11 августа 2020 года первой в мире, получила название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

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