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ЕС сдвинул сроки начала поставок Киеву остатков вакцин от коронавируса

Это произошло из-за срыва поставок препаратов в страны Евросоюза, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

КИЕВ, 16 марта. /ТАСС/. Украина имеет договоренность с некоторыми странами Евросоюза о том, что они поделятся остатками вакцин от коронавируса. Однако сроки этого процесса сдвинуты из-за срыва поставок препаратов в страны ЕС, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во вторник в ходе пресс-конференции с коллегой из Словении Анже Логаром.

"У нас с прошлого года есть переговоры и договоренности с некоторыми странами ЕС о том, что они поделятся с Украиной вакциной, и конкретные договоренности были достигнуты. Но график поставок вакцин в сами страны ЕС был, по сути, сорван, и сдвинулись даты, когда эти страны могут поделиться с нами остатками вакцины", - признал Кулеба.

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УкраинаКулеба, Дмитрий Иванович
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