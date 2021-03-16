Власти Подмосковья по итогам 2020 года сохранили все соцпроекты

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Власти Московской области по итогам прошлого года сохранили все социальные проекты. Об этом доложил во вторник губернатор региона Андрей Воробьев президенту Владимиру Путину.

"По доходам COVID-19 нанес нам тоже удар, но вместе с тем экономика Московской области очень диверсифицированная, и мы закончили год - плюс 2,5% по доходам. Хотели больше, обычно мы плюс 8 заканчиваем. Это позволило нам сохранить все социальные проекты, все, что касается помощи многодетным, все, что касается строительства социальных объектов", - сказал Воробьев.

В этой связи он также рассказал, что Подмосковье лидирует по темпам прироста населения. "Регион растет, мы номер один по количеству, по приросту населения, традиционно это было 80-90 тыс., следующие годы также мы будем расти", - сказал Воробьев, заметив, что в данном контексте власти Подмосковья видят для себя главной задачей успевать строить социальную инфраструктуру. "За последние годы мы построили 166 школ. Казалось бы, много, но еще строить и строить. В 2020 году сдали 32 школы, в 2021-м сдадим 39", - заметил губернатор.