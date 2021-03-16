Гинцбург: дозировку "Спутника V" для детей нужно будет регулировать по массе тела

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Дозировка вакцины от коронавируса "Спутник V" для применения у детей будет регулироваться не только в зависимости их возраста, но и массы тела. Об этом во вторник в ходе онлайн-брифинга сообщил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи, разработавшего "Спутник V", Александр Гинцбург.

"Единственное, могу сказать, что в зависимости от даже не столько возраста, сколько от веса ребенка, от массы ребенка, по всей видимости, <...> придется понижать концентрацию данного вакцинного препарата, это очевидно. Вводить меньшую дозу препарата для того, чтобы достичь того же самого иммунологического эффекта", - сказал он.

Гинцбург отметил, что какие-либо однозначные рекомендации по применению препарата можно будет дать только после проведения исследования на этой возрастной категории.

Он также сообщил, что исследование "Спутник V" на детях планируется начать летом. "Мы планируем летом начать исследование этого препарата на детском контингенте", - сказал Гинцбург. Он добавил, что сейчас начинаются испытания вакцины на онкобольных.

Вакцина от коронавируса, которую РФ зарегистрировала 11 августа 2020 года первой в мире, получила название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.