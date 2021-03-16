В Нижнем Новгороде продают "Жигули" Бориса Немцова

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 марта. /ТАСС/. Жительница Нижнего Новгорода продает "Жигули" Бориса Немцова за 3 млн рублей. Об этом Наталья Убайдова написала на своей странице в Facebook во вторник.

"Друзья, кому первую ласточку первого губернатора Нижегородской области? На ходу", - написала Убайдова.

К посту она прикрепила в том числе фотографию ПТС, в которой значится первым владельцем Немцов Борис Ефимович. Автомобиль был выпущен в 1991 году. Белый ВАЗ произвели в Тольятти.

"Узнали через знакомых, что стоит в гараже облисполкома авто, почти новый, на ней было 1,5 тыс. км, по цене ниже чем в автосалоне, поехали и забрали, ездим до сих пор. Чей авто знали, но Немцов тогда не был еще так популярен", - пояснила ТАСС Убайдова.

По ее словам, автомобиль купили в 1997 году через доверенное лицо.

Борис Немцов занимал должность главы Нижегородской области в 1991-1997 годах. Его застрелили в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Московский окружной военный суд 13 июля 2017 приговорил исполнителей преступления Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет.