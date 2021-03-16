Гинцбург оценил необходимость введения электронных паспортов вакцинации

"Вы знаете, я отношусь к введению [паспортов вакцинации] положительно, и не совсем понимаю даже некоторый скепсис, который присутствует в том плане, что это ограничение чьей-то свободы или чьих-то прав. <...> Это просто фиксирование того медицинского вмешательства, которое произошло, это та информация, которая должна вноситься и в медицинскую карту, и в электронную базу данных. Поэтому если человек на руках будет иметь некий дополнительный документ хорошей степени защиты, подтверждающий, что он провакцинирован, и не только этой вакциной, но и всеми другими вакцинами - я считаю, что это очень здорово и хорошо, это облегчит жизнь как самому человеку, так и, соответственно, медицинским органам, которые должны быть информированы всегда не только о том, чем человек болел, но и о том, чем он защищен", - сказал он во вторник в ходе онлайн-брифинга.

Ученый сравнил подобные документы с сертификатами о вакцинации. "Всегда на территории СССР, не знаю, как сейчас на территории Казахстана, на территории Российской Федерации точно, существовал сертификат. Когда, допустим, я прививался несколько лет назад вакциной против желтой лихорадки, я получал такой сертификат, а кто не прививался - его не получит. То же самое связано и с вакциной против возбудителя COVID-19", - добавил Гинцбург.

Вакцина от коронавируса, которую РФ зарегистрировала 11 августа 2020 года первой в мире, получила название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 120,3 млн человек, более 2,6 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 409 438 случаев заражения, выздоровели 4 014 220 человек, умерли 92 937. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.