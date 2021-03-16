Гинцбург: производство "Спутника V" в Италии к маю может достичь 10 млн доз в месяц

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Объем производства вакцины от коронавируса "Спутник V" в Италии к маю может достичь 10 млн доз в месяц, сообщил во вторник в ходе онлайн-брифинга директор разработавшего вакцину Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

"На территории Итальянской республики налаживается производство, причем в очень больших масштабах <...>, где-то к маю месяцу идет речь о том, что будет производство выпускать до 10 млн доз в месяц", - сказал он

Он также отметил, что на первоначальных стадиях находятся переговоры по адаптации производства препарата и в других странах Евросоюза, включая Германию и Францию.

Ранее глава департамента Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери сообщил, что ЕМА может одобрить российскую вакцину "Спутник V" не раньше мая. 4 марта агентство сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины "Спутник V". В регуляторе ЕС заявили, что в ходе проверки специалисты оценят соответствие препарата стандартам Евросоюза в сфере эффективности, безопасности и качества. "Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по числу полученных одобрений государственными регуляторами. На сегодняшний день "Спутник V" зарегистрировали в 50 странах с общим населением свыше 1,3 млрд человек.