"Эпиваккорону" проверят на эффективность против южноафриканского штамма коронавируса

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Роспотребнадзор планирует провести проверку вакцины от коронавируса "Эпиваккорона" на эффективность против южноафриканского штамма. Об этом сообщили во вторник пресс-службе ведомства.

"Да, мы планируем проведение экспериментов, призванных определить эффективность сыворотки привитых людей в отношении южноафриканского варианта [коронавируса]", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" проанализировали геном южноафриканской мутации коронавируса. Они установили, что встречающиеся в нем мутации не затрагивают области, кодирующие используемые в вакцине пептиды. "С учетом этого мы не ожидаем, что эффективность вакцины будет меньшей, чем для референсного штамма", - добавили в Роспотребнадзоре.

Роспотребнадзор во вторник заявил о выявлении в России южноафриканской мутации коронавируса.

Центр "Вектор" 24 июля 2020 года получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Они завершились 30 сентября 2020 года. Президент России Владимир Путин 14 октября 2020 объявил о том, что вакцина центра "Вектора" получила регистрационное удостоверение. Минздрав РФ 16 ноября 2020 года выдал центру разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины "Эпиваккорона" на 150 добровольцах старше 60 лет и 18 ноября - для испытаний на 3 тыс. добровольцах старше 18 лет.