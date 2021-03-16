Дума отклонила запрет на установку кондиционеров на фасадах объектов культурного наследия

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник отклонила во втором чтении правительственный законопроект о запрете установки внешних блоков кондиционеров, антенн и других технических устройств на фасадах зданий, являющихся объектами культурного наследия.

В первом чтении документ был поддержан Госдумой в декабре 2019 года. Инициативой предлагалось установить, что при содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России, не допускается установка на нем внешних блоков кондиционеров, антенн, в том числе спутниковой связи, а также других технических устройств, если фасад относится к предмету охраны. Уточнялось, что эта норма не должна распространяться на технические устройства охраны и сигнализации.

Уже установленные кондиционеры в случае, если объект культурного наследия относится к жилищному фонду, подлежал бы демонтажу "только при проведении работ по сохранению такого объекта культурного наследия, включающих реставрацию и приспособление объекта культурного наследия для современного использования". С фасадов нежилых объектов культурного наследия кондиционеры должны были бы демонтировать в течение 180 дней со дня вступления в силу закона.

В заключении профильного думского комитета по культуре говорится, что на законопроект поступило письмо правительства с предложением снять инициативу с дальнейшего рассмотрения.