Госдума повышает штрафы за непринятие мер по уничтожению дикорастущей конопли

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Госдума приняла во вторник во втором чтении законопроект, которым повышается размер административных штрафов за несвоевременное уничтожение и культивирование дикорастущих наркотических растений, таких как конопля, гашиш и марихуана.

Изменения вносятся в статью 10.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) "Непринятие землевладельцем или землепользователем мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры". Предлагается повысить штрафы с 1,5-2 тыс. рублей до 3-4 тыс. рублей для граждан, с 3-4 тыс. рублей до 5-10 тыс. рублей для должностных лиц и с 30-40 тыс. рублей до 50-100 тыс. рублей для юридических лиц.

Ко второму чтению законопроект был расширен, поправки также вносятся в статью КоАП о непринятии мер по обеспечению режима охраны посевов и мест хранения растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры. Сейчас это влечет штраф в размере от 3 тыс. до 4 тыс. рублей. Эти сумму предложено повысить до 5-10 тыс. рублей.

Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, согласно редакции второго чтения, повлечет за собой штраф от 3 тыс. до 5 тыс. руб. или административный арест на срок до 15 суток (сейчас - от 1,5 тыс. до 4 тыс. с административным арестом).

Как отметил член профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Отари Аршба, размеры этих штрафов не корректировались с 2007 года.