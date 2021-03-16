Мемориальный кабинет экс-мэра Игоря Шпектора открыли в Воркуте

СЫКТЫВКАР, 16 марта. /Корреспондент ТАСС Наталия Казаковцева/. Воркутинский музейно-выставочный центр открыл постоянную экспозицию - мемориальный кабинет экс-мэра заполярной Воркуты, экс-члена Общественной палаты России, президента Союза городов Заполярья и Крайнего Севера Игоря Шпектора. На экспозиции представлены его личные вещи, мало кому известные факты биографии его семьи, предметы уникальной коллекции масок, которые мэр собирал около 40 лет, редкие фотографии, рассказал ТАСС старший научный сотрудник Музейно-выставочного центра Федор Колпаков.

"Игорь Шпектор ушел от нас 5 сентября прошлого года, умер от ковида. <...> Его друзья предложили создать мемориальный кабинет, решили сделать на базе нашего музея. Откликнулась семья Шпектора, вдова Татьяна Васильевна, позволила подобрать предметы, которые, на наш взгляд, ярко формируют образ Игоря Леонидовича. <...> Очень многое сумел сделать для Воркуты, где он прожил почти 40 лет с 1969 по 2007 год, до последнего участвовал в жизни города", - рассказал ТАСС Федор Колпаков.

Памятные вещи

В экспозиции есть фото Шпектора в рабочей обстановке с Михаилом Горбачевым, Борисом Ельциным, Дмитрием Медведевым, Владимиром Путиным, рассказал представитель музея.

Выставлен также неутвержденный на данный момент символ Воркуты - флаг, к созданию которого Шпектор имел непосредственное отношение. "Конкретно данный флаг, который экспонируется у нас, был со Шпектором, когда он вместе с Артуром Чилингаровым летали на Северный полюс-32 (первая российская научно-исследовательская дрейфующая станция - прим. ТАСС). На флаге имеется штемпель - "СП-32". С этим же флагом Шпектор ездил в Антарктиду, после этой поездки он передал флаг нашему музею", - сказал Колпаков.

Воссоздана обстановка кабинета экс-мэра: дневники с его автографами, письменные приборы. На одном из пространств представлены кубки "Победителю Спартакиады народов Севера "Заполярные игры", инициатором создания которых был именно Шпектор. Первые игры были проведены в 1999 году. После его смерти было принято решение, что Игры будут носить имя Шпектора.

Вдова Игоря Шпектора передала музею около полутора десятков его депутатских удостоверений - депутата районного совета, городского совета Воркуты, Верховного совета Коми АССР, Госсовета Республики Коми и другие "корочки", начиная с конца 1970-х годов и до настоящего времени.

Родом из Малороссии

В мемориальном кабинете представлена биография семьи, в которой вырос Шпектор: мама Любовь Сауловна Болтянская, ее отец владел крупной ювелирной фирмой в Малороссии - в Николаеве, Херсоне. Отец, Леонид Шпектор, в 1941 году был главным инженером Южной железной дороги, призван на фронт, семью эвакуировали в Алма-Ату. Отец погиб в 1943 году на Курской дуге. Тема Великой Отечественной войны всегда была для Шпектора очень личной, отметил представитель музея.

Выставка открыта в марте, потому что эти дни очень памятны для семьи: Шпектор появился в Воркуте 13 марта 1969 года. 16 марта 1998 года его избрали на должность мэра Воркуты. Колпаков отметил, что Шпектор был удостоен государственных наград и Советского Союза, и Российской Федерации. Первый в Коми, кто награжден Орденом Александра Невского.

В экспозиции выставлены также маски разных племен и народов, которые Шпектор собирал около 40 лет, некоторые ему дарили, зная об увлечении. Часть большой коллекции в 300 предметов представлена в музее.

Игорь Шпектор умер 5 сентября 2020 года в возрасте 81 года. В 1998-2007 годах он был мэром Воркуты, а с 2009 года - членом Общественной палаты РФ. Занимал должность президента Союза городов Заполярья и Крайнего Севера.