Гинцбург назвал возможную причину появления тромбов после вакцины AstraZeneca

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Возможной причиной образования тромбов после применения вакцины от коронавируса, разработанной компанией AstraZeneca, может быть некачественная очистка препарата, считает директор центра им. Н. Ф. Гамалеи, разработавшего вакцину "Спутник V", Александр Гинцбург.
"На этот вопрос точно ответят эксперты в Евросоюзе, которые сейчас занимаются оценкой этих случаев, связанных по всей видимости с тромбозом у ряда вакцинированных данным препаратом, доказательств возможной связи между этими двумя явлениями, и возможным механизмом. Если такая взаимосвязь будет установлена, то возможно, мое объяснение заключается в том, что в данном явлении виноват не сам препарат вакцинный, а возможно степень очистки его", - сказал он во вторник во время онлайн-брифинга.
Степень очистки, которая в результате производственной наработки осуществляется, она бывает различной - двух- трехэтапной. "Возможно в данном случае использовалась неполноценная степень очистки и какие-то продукты, которые могли остаться в конечном продукте, могли способствовать агрегации тромбоцитов у части пациентов, которые получили данный препарат. Это мое предположение", - рассказал Гинцбург.
Компания AstraZeneca в воскресенье опубликовала заявление, в котором заверила в безопасности своей вакцины, подчеркнув, что данные выводы основываются на изучении состояния здоровья более 17 млн людей, вакцинированных в ЕС и Великобритании. ВОЗ и Европейское агентство лекарственных средств призывают продолжать применение данной вакцины, отмечая, что преимущества от ее использования продолжают перевешивать риски и что на данный момент не установлено прямой связи между прививкой и образованием тромбов.