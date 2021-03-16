Гинцбург назвал возможную причину появления тромбов после вакцины AstraZeneca

"На этот вопрос точно ответят эксперты в Евросоюзе, которые сейчас занимаются оценкой этих случаев, связанных по всей видимости с тромбозом у ряда вакцинированных данным препаратом, доказательств возможной связи между этими двумя явлениями, и возможным механизмом. Если такая взаимосвязь будет установлена, то возможно, мое объяснение заключается в том, что в данном явлении виноват не сам препарат вакцинный, а возможно степень очистки его", - сказал он во вторник во время онлайн-брифинга.

Степень очистки, которая в результате производственной наработки осуществляется, она бывает различной - двух- трехэтапной. "Возможно в данном случае использовалась неполноценная степень очистки и какие-то продукты, которые могли остаться в конечном продукте, могли способствовать агрегации тромбоцитов у части пациентов, которые получили данный препарат. Это мое предположение", - рассказал Гинцбург.

Компания AstraZeneca в воскресенье опубликовала заявление, в котором заверила в безопасности своей вакцины, подчеркнув, что данные выводы основываются на изучении состояния здоровья более 17 млн людей, вакцинированных в ЕС и Великобритании. ВОЗ и Европейское агентство лекарственных средств призывают продолжать применение данной вакцины, отмечая, что преимущества от ее использования продолжают перевешивать риски и что на данный момент не установлено прямой связи между прививкой и образованием тромбов.