Авторы законопроекта о праве регионов умерщвлять бездомных животных отзовут инициативу

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Депутаты фракции "Единая Россия", накануне внесшие в Госдуму законопроект, предоставляющий регионам право самостоятельно регулировать численность бездомных животных, отзовут свою инициативу. Об этом во вторник сообщил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

"Детально обсудили этот инцидент с руководством фракции в Госдуме. Результат - законопроект будет сегодня отозван авторами", - приводит слова Турчака пресс-служба партии.

По его словам, проблема бездомных животных сегодня существует, но решать ее "живодерскими способами недопустимо". "Не для того жители страны поддержали поправки в конституцию и нашими коллегами по фракции "Единая Россия" принимался важнейший закон об ответственном обращении с животными, чтобы вот такими инициативами ставить крест на всей работе", - подчеркнул Турчак.

В понедельник депутаты фракции "Единая Россия" в Госдуме Галина Данчикова, Надежда Максимова и Марина Беспалова внесли в нижнюю палату законопроект о праве регионов самостоятельно регулировать число бездомных животных, находящихся в приютах. В документе уточняется, что процедура регулирования численности животных без владельцев "производится специалистами в области ветеринарии гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть". Тогда же первый замглавы думской фракции единороссов Андрей Исаев отметил, что законопроект не проходил через экспертно-консультативные советы и координационный совет фракции по законотворческой деятельности, фракция не будет его поддерживать.