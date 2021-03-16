Путин направил приветствие участникам проекта, посвященного польско-советской войне

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие организаторам и участникам историко-документального проекта "Польско-советская война 1919-1921 годов. Рижский мирный договор". Текст опубликован во вторник на сайте Кремля.

"Благодаря большой, кропотливой работе Федерального архивного агентства, Министерства иностранных дел и Российского исторического общества в рамках экспозиции и на интернет-площадке впервые собраны и представлены уникальные, во многом неизвестные архивные документы, - отмечает глава государства. - Без их вдумчивого изучения невозможно понять, осмыслить во всей полноте ключевые исторические события, в том числе те, которые привели ко Второй мировой войне".

Путин напомнил, что польско-советская война была противостоянием двух государств, стремившихся к достижению амбициозных целей: Польша хотела восстановить прежние границы Речи Посполитой, а вожди большевиков мечтали о мировой революции. Договор, подписанный 18 марта 1921 года в Риге, затрагивал и территориальные вопросы, в этом плане во многом он был аналогом Версальского договора 1919 года. "Сегодня мы видим, что тогдашний передел Европы, часто произвольное, несправедливое прочерчивание границ привели к усилению конфронтации между государствами, способствовали созданию условий для новой мировой войны", - указал президент.

Советская власть была вынуждена согласиться с тем, что Польша получает половину территории нынешней Белоруссии и четверть современной Украины, говорится в послании главы государства. При этом, отмечается в тексте, передача земель не отвечала сложившимся этническим, культурным, социальным реалиям, способствовала дискриминации местного населения и активизации крайних националистических идей. "Мы помним и о трагической судьбе попавших в плен красноармейцев, значительная часть которых погибла в польских лагерях", - добавил Путин.

Он подчеркнул необходимость взвешенного и объективного анализа многовековых отношений российского, белорусского, украинского, литовского и польского народов на основе исторических фактов, подтвержденных документально. "Нынешний историко-документальный проект - еще один шаг к тому, чтобы мы смогли перевернуть сложные страницы прошлого, чтобы события столетней давности не были предметом сознательных искажений и манипуляций, не разделяли государства, а служили укреплению взаимного доверия", - считает Путин.

О выставке

Историко-документальная выставка "Польско-советская война 1919-1921 годов. Рижский мирный договор", посвященная военному противостоянию Советского Союза и Польши и дипломатическому урегулированию этого конфликта, открылась во вторник в выставочном зале федеральных архивов в Москве. Посетители могут увидеть архивные документы, дополненные музейными предметами - подлинными пропагандистскими листовками и плакатами на русском и польском языках, включая оригиналы легендарных "Окон РОСТА", образцы живописи и графики, личные вещи В.И. Ленина, Ф.Э. Дзержинского, С.М. Буденного, также в экспозиции представлены аудиозаписи и кинохроника. Как отмечают организаторы, документы позволяют взглянуть на события исторического прошлого непредвзято и оценить их в контексте конкретной эпохи.