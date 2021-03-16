В России запустили количественные тесты на коронавирус за 35 минут

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Лаборатория "Хеликс" в Санкт-Петербурге впервые в России начала проводить количественные экспресс-тесты на коронавирус, рассказали во вторник в компании.

"ПЦР-тест определяет фрагменты генетического материала (РНК) возбудителя COVID-19, а тест на антиген - специфический белок SARS-CoV-2 (нуклеокапсидный антиген). Результат ПЦР-теста - качественный (положительный/ отрицательный), а результат теста на антиген - количественный, позволяющий дополнительно к ковид-статусу определить вирусную нагрузку", - пояснили ТАСС в пресс-службе "Хеликса".

Кроме того, отметили в компании, новый тест можно выполнить за 35 минут, тогда как проверка ПЦР-теста в лаборатории занимает четыре-шесть часов. При этом весь процесс получения услуги займет 6-12 часов, следует из сообщения "Хеликса".

Как отметил медицинский директор лабораторной службы "Хеликс" Дмитрий Давыдов, новый способ тестирования может использоваться перед массовыми мероприятиями, чтобы выявлять бессимптомных носителей коронавируса. Он также подчеркнул высокую чувствительность системы по сравнению с существующими экспресс-тестами.

С 16 марта исследование доступно в Санкт-Петербурге, с 18 марта - в Москве, Екатеринбурге и Краснодаре, добавили в компании.