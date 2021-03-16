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Суд отказался восстанавливать в должности экс-главреда ростовской газеты "Вперед"

Ранее президента России Владимира Путина в ходе ежегодной пресс-конференции попросили обратить внимание на ситуацию с увольнением Елены Пивоваровой

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 марта. /ТАСС/. Батайский городской суд отказал в удовлетворении исковых требований бывшего главного редактора местной газеты "Вперед" Елены Пивоваровой, об увольнении которой городскими властями сообщали президенту России Владимиру Путину в ходе ежегодной пресс-конференции. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

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"Пивоваровой отказано в удовлетворении исковых требований", - сказал собеседник агентства.

17 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции президента РФ главный редактор ростовской газеты "Наше время" Вера Южанская попросила главу государства обратить внимание на ситуацию с бывшим главредом батайского издания "Вперед" Пивоваровой, которую в начале ноября уволил без объяснения причин собственник газеты - комитет по управлению имуществом. Путин поручил губернатору региона Василию Голубеву разобраться с увольнением.

В феврале начальник Главного управления МВД России по Ростовской области Олег Агарков сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении самой Пивоваровой. По версии следствия, главный редактор предоставляла недействительные цифры об адресной доставке газеты "Вперед", присвоив таким образом около 400 тыс. рублей. Источник в правоохранительных органах региона сообщал ТАСС, что сотрудники правоохранительных органов провели обыск в доме Пивоваровой.

Как ранее сообщал ряд местных СМИ, Пивоварова была госпитализирована после обыска в ее доме, однако вскоре ее выписали. По словам Южанской, после очередного допроса в следственной части Главного следственного управления ГУ МВД по Ростовской области Пивоварову вновь госпитализировали.

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