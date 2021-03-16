Москалькова: суд по правам человека не нужен в РФ, но может быть создан на площадке СНГ

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова не видит необходимости в создании российского суда по правам человека, но считает, что такая структура может быть создана на уровне СНГ.

"Внутри национальной системы я не вижу сегодня оснований для образования такого суда по правам человека. Считаю, надо развивать имеющиеся институты", - заявила Москалькова во вторник в ходе круглого стола на тему "Создание в России суда по правам человека" в Общественной палате РФ.

"А вот наднациональным судом по правам человека мог бы быть суд на площадке СНГ, ибо он должен быть обязательно интегрирован в эту систему. Кстати, такой блок предусмотрен уставными органами СНГ в виде комиссии по правам человека. Она не состоялась, но, я думаю, что здесь есть определенные резервы, чтобы повысить правозащитный лифт, но использовать еще такую интеграционную систему, как СНГ", - добавила она.

Омбудсмен подчеркнула, что создать отдельный специализированный суд крайне затруднительно, так как для этого потребуется коренная перестройка судебной системы. "Чтобы образовать вышестоящий в правозащитном лифте орган, структуру, необходимо внести изменения в конституцию, пересмотреть всю судебную систему, ибо все, что решает Верховный суд, связано с правами человека", - отметила она.

Ранее сообщалось, что Верховный суд и Минюст РФ рассмотрят к 1 июня вопрос о создании российского суда по правам человека. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений президента РФ Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.

На встрече с СПЧ 10 декабря Путин, комментируя одно из выступлений, назвал правильной саму по себе идею создания российского суда по правам человека. По его словам, этот вопрос надо проработать, так как такой институт требует и финансирования, и определенных изменений в юридической системе.