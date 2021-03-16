В Госдуме заявили, что Twitter ни разу не ответил на требования Роскомнадзора

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Администрация сервиса микроблогов Twitter ни разу не ответила на требования Роскомнадзора, даже после замедления трафика. Власти России призывают соцсеть к диалогу. Об этом во вторник заявил ТАСС глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"Администрация Twitter показала себя самой закрытой для контакта. За все время Twitter ни разу не ответил на требования Роскомнадзора. Даже после объявления о замедлении трафика соцсети обратной связи не поступило", - сказал Хинштейн, комментируя угрозу Роскомнадзора заблокировать соцсеть на территории России через месяц, если сервис не удалит запрещенную информацию.

"Мы призываем администрацию Twitter к диалогу с российской стороной, необходимо, чтобы они начали процедуру удаления противоправного контента со своей площадки", - подчеркнул парламентарий. Он также отметил, что предписания регулятора касаются того контента, который признан "абсолютным злом" во всем мире (призывы к суициду, детская порнография, пропаганда наркотиков).

10 марта Роскомнадзор объявил о начале "первичного замедления" скорости работы Twitter в России в связи с тем, что сервис не удаляет запрещенный в стране контент. В ведомстве пообещали продолжить меры воздействия на соцсеть вплоть до ее блокировки.