{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Проблемы Twitter в России

В Госдуме заявили, что Twitter ни разу не ответил на требования Роскомнадзора

Как сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, после замедления трафика соцсети обратной связи также не поступило

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Администрация сервиса микроблогов Twitter ни разу не ответила на требования Роскомнадзора, даже после замедления трафика. Власти России призывают соцсеть к диалогу. Об этом во вторник заявил ТАСС глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

На эту тему
Главное о проблемах Twitter в России
Главное о проблемах Twitter в России

"Администрация Twitter показала себя самой закрытой для контакта. За все время Twitter ни разу не ответил на требования Роскомнадзора. Даже после объявления о замедлении трафика соцсети обратной связи не поступило", - сказал Хинштейн, комментируя угрозу Роскомнадзора заблокировать соцсеть на территории России через месяц, если сервис не удалит запрещенную информацию.

"Мы призываем администрацию Twitter к диалогу с российской стороной, необходимо, чтобы они начали процедуру удаления противоправного контента со своей площадки", - подчеркнул парламентарий. Он также отметил, что предписания регулятора касаются того контента, который признан "абсолютным злом" во всем мире (призывы к суициду, детская порнография, пропаганда наркотиков).

10 марта Роскомнадзор объявил о начале "первичного замедления" скорости работы Twitter в России в связи с тем, что сервис не удаляет запрещенный в стране контент. В ведомстве пообещали продолжить меры воздействия на соцсеть вплоть до ее блокировки.

Теги
РоссияХинштейн, Александр ЕвсеевичПроблемы Twitter в России
Пушков предлагает предусмотреть вариант полной блокировки Twitter, но на временной основе
По словам сенатора, речь идет о блокировке на месяц
Читать полностью