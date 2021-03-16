Пушков предлагает предусмотреть вариант полной блокировки Twitter, но на временной основе

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предлагает предусмотреть возможность полной блокировки Twitter в случае неудаления соцсетью запрещенной информации, но на временной основе. Об этом сенатор сказал ТАСС во вторник.

"В условиях, когда Twitter не реагирует на требования Роскомнадзора, на мой взгляд, нужно обозначить сроки, когда будет применен следующий шаг по отношению к Twitter. Им дается месяц на то, чтобы осознать возможные последствия, если в пределах месяца они не сделают выводов и не ответят на официальное обращение Роскомнадзора, то будут предприняты дальнейшие меры, блокировка одна из них. Речь может идти как о полной блокировке, так и о частичной", - пояснил Пушков.

"Моя личная позиция как главы комиссии по информационной политике состоит в том, что мы могли бы блокировать Twitter полностью, но на ограниченный срок - на месяц. Таким образом мы как бы даем им предупредительный сигнал, что это не просто пустословие, что эта мера (блокировка) последует, а также даем им шанс исправить положение", - добавил сенатор.

Он подчеркнул, что такая мера позволит избежать обвинений в том, что в РФ якобы заинтересованы в полной блокировке соцсети. "Наша задача состоит в том, чтобы побудить Twitter выполнять требования российского регулятора и законодательства РФ. Задача не в блокировке, а в том, чтобы они поступали так, как полагается на территории РФ", - сказал председатель комиссии Совфеда. По оценке Пушкова, в случае блокировки Twitter потеряет аудиторию в охвате 200-220 млн человек, которые пользуются интернетом на русском языке в России и странах СНГ.

Ранее замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил, что ведомство заблокирует социальную сеть Twitter на территории России через месяц, если сервис не удалит запрещенную информацию. По его словам, если компания выполнит все требования, санкции в ее отношении будут сняты.

Роскомнадзор 10 марта объявил о начале "первичного замедления" скорости работы Twitter в РФ в связи с тем, что сервис не удаляет запрещенный в стране контент. В ведомстве пообещали продолжить меры воздействия на соцсеть вплоть до ее блокировки.