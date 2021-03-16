Цыбульский: регионам необходимы допсредства из бюджета на ликвидацию свалок в лесах

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Ликвидация свалок мусора в лесах не может быть проведена за счет региональных бюджетов, субъектам на это необходимы дополнительные средства из федерального бюджета. При этом регионы, которые не сокращают расходы на очистку лесов, должны стать приоритетными при распределении средств, сообщил на II международном форуме-выставке "Чистая страна" губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

"Мы [свалки в лесах] ежегодно убираем, устраняем, выделяем на это довольно приличные деньги. Но понятно, что этих объемов не хватает с учетом того накопленного эффекта, который они сегодня имеют. <...> Я подумал, что, пользуясь случаем и таким высоким присутствием руководства правительства, [можно] предложить, что, может быть, мы могли бы софинансировать эти расходы вместе с федеральным бюджетом", - сказал Цыбульский.

По его словам, те регионы, которые не уменьшают собственные расходы на ликвидацию свалок в лесах, должны в первую очередь получать дополнительные средства. "Допустим, федеральный бюджет мог бы 50 на 50 в следующие года участвовать [в финансировании ликвидации свалок]. И таким существенным образом ускорить темпы ликвидации отходов", - добавил глава региона.

Цыбульский уточнил, что перед регионами также стоит проблема инвентаризации лесов. "Мы до конца не знаем, сколько у нас сегодня лесов. Это основа того, с чего мы должны начать для сохранения этого ресурса, - мы должны понять, сколько у нас этого ресурса. <...> С этой задачей регионы не справятся. Во-первых, она дорогая, во-вторых, с правовой точки зрения это полномочия федеральных властей, переданные региональным, поэтому даже свои деньги не можем тратить по закону", - добавил губернатор.

Также, по словам Цыбульского, объем арендованного леса в Архангельской области составляет 65%, что позволяет вести переработку леса по замкнутому циклу. Для бережного отношения к существующему лесфонду необходимо рассмотреть возможность перевода неиспользуемых земель сельхозназначения в земли лесного фонда. "Мы должны объективно подходить к предназначению земель, поэтому там, где [земля] может быть переведена в лесфонд, ее надо перевести в лесной фонд, где-то ввести в сельхозоборот, а где-то перейти как раз к плантационному лесоразведению, созданию новых форм лесоразведения, когда мы будем создавать новую отрасль, никак не влияющую на экологию, мы не будем трогать существующий лесфонд", - сказал Цыбульский.