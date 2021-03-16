Голикова рассказала о доступности дошкольного образования в России

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Доступность дошкольного образования в РФ превышает 99%, в 74 регионах она составляет 100%. Об этом во вторник заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"По состоянию на 1 марта текущего года, доступность дошкольного образования для детей от трех до семи лет составляет более 99%, стопроцентная доступность обеспечена в 74 регионах страны, менее 90%, ну и, наверное, самая сложная ситуация - это в республиках Дагестан и Ингушетии", - сказала она в ходе встречи в формате открытого диалога с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Тема встречи - "О стратегических направлениях развития системы образования в РФ".

Ввод образовательных объектов

Голикова также отметила, что регионы должны вернуться к плановому режиму работы по вводу в эксплуатацию образовательных объектов, график которого из-за пандемии коронавируса не был соблюден.

"К сожалению, пандемия не позволила нам соблюсти все планы ввода объектов. Но тем не менее сейчас мы возвращаемся в свой плановый режим работы. И по информации субъектов, рассчитываем на то, что прежний график будет реализован, и региональные обязательства по вводу объектов будут исполнены", - сказала она.

Вице-премьер подчеркнула, что по итогам 2020 года построено или реконструировано более 1 тыс. объектов дошкольного образования, создано около 160 тыс. дополнительных мест в детских садах в 77 регионах РФ, в том числе более 8 тыс. мест в организациях негосударственного сектора.

Ранее, выступая с посланием Федеральному собранию, президент России Владимир Путин выразил недовольство темпами обеспечения детей яслями и потребовал от глав субъектов решить этот вопрос.