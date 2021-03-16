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Более 1 млн школьных мест создадут в рамках нацпроекта к 2025 году

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в настоящее время в российских школах обучаются 16,9 млн школьников

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Более 1 млн новых мест для учащихся появится в российских школах к 2025 году в рамках национального проекта "Образование". Об этом во вторник заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"В целом к 2025 году в рамках нацпроекта запланировано создание в общей сложности более 1 млн школьных мест", - сказала она в ходе встречи в формате открытого диалога с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Тема встречи - "О стратегических направлениях развития системы образования в РФ".

Голикова напомнила, что в настоящее время в российских школах обучаются 16,9 млн школьников, из них 7,6 млн - учащиеся 1-4 классов.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаГоликова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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