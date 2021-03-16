Глава EMA: преимущества от использования вакцины AstraZeneca перевешивают риски

ГААГА, 16 марта. /ТАСС/. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) придерживается позиции, что на данный момент преимущества от использования вакцины производства британско-шведской компании AstraZeneca перевешивают риски. Об этом заявила во вторник на брифинге глава европейского регулятора Эмер Кук.

"На данный момент нет свидетельств того, что вакцина AstraZeneca является причиной образования тромбов, - отметила она. - Такие инциденты крайне редки вообще, а число случаев подобных симптомов среди привившихся не превышает число случаев среди населения в целом".

"Поэтому, пока продолжается расследование, EMA сохраняет убежденность в том, что преимущества от использования препарата перевешивают риски", - подчеркнула Кук.

При этом она указала, что агентство "продолжает оценку всех возможных побочных эффектов". "Данная ситуация [с образованием тромбов] не является неожиданностью, когда речь идет о вакцинации миллионов человек, - отметила она. - И роль EMA заключается в том, чтобы установить, является ли это побочным эффектом или просто совпадением. Агентство оценивает каждый случай, о котором было сообщено". Профильный комитет EMA проводит встречу в четверг, на нем и будет вынесено заключение и решение о том, "нужно ли принимать какие-либо действия в данной ситуации", сказала глава агентства.

При этом Кук отказалась говорить, о каком именно количестве случаев идет речь. Отвечая на вопрос журналистов, она обратила внимание, что по состоянию на 10 марта речь шла о 30 случаях тромбоэмболических осложнений среди 5 млн вакцинированных. "Однако эта цифра неточная, к нам поступает информация в режиме реального времени, о ряде случаев было сообщено в выходные, - уточнила глава EMA. - Поэтому сейчас сложно дать точную цифру".

Ситуация вокруг AstraZeneca

Ранее ряд стран приостановил в качестве меры предосторожности использование вакцины от AstraZeneca в связи с сообщениями об образовании у привившихся тромбов в сосудах при нарушении свертываемости крови. Решение, в частности, приняли Болгария, Германия, Дания, Индонезия, Ирландия, Исландия, Италия, Демократическая Республика Конго, Нидерланды, Норвегия, Румыния, а также Таиланд и Франция.

Сама компания AstraZeneca в воскресенье опубликовала заявление, в котором заверила в безопасности своей вакцины, подчеркнув, что данные выводы основываются на изучении состояния здоровья более 17 млн людей, вакцинированных в Европейском союзе и Великобритании.

ВОЗ призвала продолжать применение данной вакцины, отметив, что преимущества от ее использования продолжают перевешивать риски и что на данный момент не установлено прямой связи между прививкой и образованием тромбов.