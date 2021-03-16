Итальянский художник изобразил вакцину "Спутник V" на поле

РИМ, 16 марта. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Стилизованное изображение ампулы с российской вакциной от коронавируса "Спутник V" появилось на поле на севере Италии. Его автором выступил прославившийся произведениями крупной формы итальянский художник Дарио Гамбарин, более 10 лет назад обратившегося к жанру ленд-арта. Он сам рассказал корреспонденту ТАСС во вторник о своей работе.

"Это полная импровизация, навеянная актуальной повесткой. Мы видим, что происходит с AstraZeneca. В Италии "Спутник V" начнут скоро производить, все говорят об эффективности и безопасности этой вакцины", - пояснил Гамбарин выбор темы.

Изображение на этот раз достаточно простое: на стилизованной бутылочке написано латинскими буквами название вакцины.

Это не первая посвященная пандемии работа художника, использующего для создания своих инсталляций в качестве орудия трактор на поле с посевами. Еще в феврале прошлого года он изобразил стилизованное изображение коронавируса. И уже тогда он использовал слово "вакцина", но написанное китайскими иероглифами.

Для своих гигантских произведений, хорошо видных с высоты птичьего полета, Гамбарин всегда обращается к актуальным темам. Часто он изображает портреты. Среди его героев были шведская школьница-активистка Грета Тунберг, а также разные политические деятели, включая бывших президентов США Барака Обаму и Дональда Трампа, Джо Байдена в момент когда он был только кандидатом в президенты, Фиделя Кастро, Нельсона Манделу, председателя КНР Си Цзиньпина. Однажды Гамбарин создал гигантский портрет российского лидера Владимира Путина, который приурочил к саммиту "двадцатки" в 2017 году. Потом он изображал князя Владимира. Это произведение было создано к визиту в июле 2019 года на Апеннины президента РФ Владимира Путина, который встретился с Папой Римским Франциском.

Гамбарин никогда не повторяется. Сам он называет свои произведения "экологичными" и "эфемерными", поскольку они недолговечны и, следуя природному циклу, исчезают через 7-10 дней. Саму работу он характеризует как перформанс.