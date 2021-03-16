В Ростовской области выявили случаи мутации коронавируса, напоминающие британский штамм

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 марта. /ТАСС/. Изменения коронавируса, напоминающие британский штамм, обнаружили у двух пациентов в Ростовской области, не выезжавших за границу, сообщил во вторник руководитель управления Роспотребнадзора в регионе Евгений Ковалев на заседании оперштаба области.

"У нас есть предварительные результаты того, что есть изменения с точки зрения похожего на британский штамм [коронавируса] от больного из города Шахты и из города Таганрога. Еще раз обращаю внимание - эти люди не выезжали за границу", - сказал он, добавив, что если данные пациенты не покидали страну, то это дает основания предполагать, что изменившийся штамм уже свободно циркулирует в регионе.

Вместе с тем, по словам Ковалева, данные изменения вируса, согласно исследованиям центра "Вектор", не утяжеляют течение болезни. "По данным центрального аппарата Роспотребнадзора, основанного на докладах "Вектора", какого-либо утяжеления течения данные виды мутации не имеют, это доказано на исследованиях", - подчеркнул руководитель областного Роспотребнадзора.

Ростовская область занимает шестое место по количеству выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. В регионе зарегистрированы 77 225 пациентов с коронавирусом, из которых 68 564 выздоровели, 3 320 умерли. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 34 человека.