{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Ростовской области выявили случаи мутации коронавируса, напоминающие британский штамм

По словам руководителя управления Роспотребнадзора в регионе, заразившиеся не выезжали за границу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 марта. /ТАСС/. Изменения коронавируса, напоминающие британский штамм, обнаружили у двух пациентов в Ростовской области, не выезжавших за границу, сообщил во вторник руководитель управления Роспотребнадзора в регионе Евгений Ковалев на заседании оперштаба области.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"У нас есть предварительные результаты того, что есть изменения с точки зрения похожего на британский штамм [коронавируса] от больного из города Шахты и из города Таганрога. Еще раз обращаю внимание - эти люди не выезжали за границу", - сказал он, добавив, что если данные пациенты не покидали страну, то это дает основания предполагать, что изменившийся штамм уже свободно циркулирует в регионе.

Вместе с тем, по словам Ковалева, данные изменения вируса, согласно исследованиям центра "Вектор", не утяжеляют течение болезни. "По данным центрального аппарата Роспотребнадзора, основанного на докладах "Вектора", какого-либо утяжеления течения данные виды мутации не имеют, это доказано на исследованиях", - подчеркнул руководитель областного Роспотребнадзора.

Ростовская область занимает шестое место по количеству выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. В регионе зарегистрированы 77 225 пациентов с коронавирусом, из которых 68 564 выздоровели, 3 320 умерли. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 34 человека.

Теги
РоссияРостовская областьПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Глава EMA: преимущества от использования вакцины AstraZeneca перевешивают риски
По словам Эмер Кук, на данный момент нет свидетельств того, что вакцина является причиной образования тромбов
Читать полностью