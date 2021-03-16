Матвиенко призывает не сводить диалог родителей и учителей к общению в чатах

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала обеспокоенность в связи с тем, что диалог родителей и учителей сводится к общению в мессенджерах, и призвала воссоздавать родительские советы для сохранения живого общения между участниками образовательного процесса.

"Сегодня что настораживает? Общение родителей и учителей зачастую сводится к родительским чатам, мессенджерам, электронным дневникам и так далее. Цифровизация - это хорошо, мы с этим не спорим, но она не должна вытеснять нормальный живой диалог. Может быть, стоит активнее воссоздавать именно сегодня механизмы родительских советов, школьного самоуправления, чтобы школа оставалась прежде всего территорией полноценного человеческого общения", - сказала Матвиенко в ходе открытого диалога с участием заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой, посвященного обсуждению стратегических направлений развития образования.

По ее словам, такой подход должен стать и основой для стратегических документов в сфере образования. "К сожалению, порой их авторы предпочитают нормальному русскому языку бюрократический новояз, который непрофессионалам понять бывает очень непросто. Все нормативные акты должны быть максимально содержательными и понятными и для родителей, и для самих учащихся", - подчеркнула спикер Совфеда.

"Семья и школа - это сообщающиеся сосуды, родители и педагоги - это прежде всего союзники. Они должны взаимодействовать, они должны понимать, чем живут школьники, что их тревожит, что их интересует, какая атмосфера царит и в классе, и за его пределами", - добавила Матвиенко.

Подготовка преподавателей

Студентам российских педагогических вузов практически не прививают необходимые психологические и социальные навыки, их готовят лишь к преподаванию профильных предметов, отметила Матвиенко.

"Больше внимания нужно уделять воспитательной составляющей в программах педагогических вузов. Готовясь к нашей встрече, профильный комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре провел свой опрос среди родителей школьников и студентов педвузов, выводы неутешительные. Будущих учителей готовят по сути только по профильному предмету и практически не прививают социальные и психологические навыки, которые крайне необходимы молодому учителю", - сказала спикер СФ.

"В результате даже провести родительское собрание становится для многих из них непосильной задачей, не говоря уже о профилактике вовлечения школьников в противоправную деятельность, недопущения травли в социальных сетях, других новых вызовах, которые реально сегодня волную родительское сообщество", - добавила она.

По мнению спикера Совфеда, главное, чтобы "носителями ценностей, которые мы хотим привить ученикам, были сами учителя". "А это во многом задача педагогических университетов. Только так мы сможем передать следующим поколениям наши ценности, уважение к истории страны, чувство ответственности за будущее России", - подчеркнула Матвиенко.