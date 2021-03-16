{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин наградил Леонида Богуславского и Александра Галицкого за вклад в развитие интернета

Они награждены орденами дружбы

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил основателя и генерального партнера фонда RTP Global Леонида Богуславского и президента "Элвис-плюс групп" Александра Галицкого орденами дружбы за вклад в развитие российского интернета. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

"За заслуги в становлении и развитии российского сегмента информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" наградить орденом дружбы Богуславского Леонида Борисовича <...> и Галицкого Александра Владимировича", - сообщается в документе. 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Пандемия COVID-19
Глава EMA: преимущества от использования вакцины AstraZeneca перевешивают риски
По словам Эмер Кук, на данный момент нет свидетельств того, что вакцина является причиной образования тромбов
Читать полностью