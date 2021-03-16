Петербургский международный юридический форум пройдет в онлайн-формате в мае

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Санкт-Петербургский международный юридический форум в этом году, как и в прошлом, пройдет в онлайн-формате с 18 по 22 мая. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Минюста России.

"18-22 мая 2021 года состоится Петербургский международный юридический форум "Девять и три четверти: Вакцинация правом". Организационным комитетом принято решение провести форум в онлайн-формате, как и в 2020 году", - говорится в сообщении министерства.

Онлайн-сессии форума будут посвящены актуальным вопросам модернизации права в современных условиях. В деловой части форума пройдут обсуждения вопросов цифровой юстиции и правосудия, разрешения споров, правовых аспектов бизнеса, культуры, науки, технологий.

По словам министра юстиции России Константина Чуйченко, программный комитет активно работает над повесткой мероприятия и уже получил множество предложений от ведущих российских и международных экспертов. "Участников мероприятия ожидают интересные дискуссии о будущем юридической профессии, перспективах удаленной занятости, правовой проблематике в области экологии, налогового и антимонопольного регулирования", - привели слова Чуйченко в пресс-службе Минюста.