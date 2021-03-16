На Пискаревском кладбище открыли памятную плиту защитникам Ленинграда из Кировской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Памятная плита жителям Кировской области, которые в годы Великой Отечественной войны защищали Ленинград, установлена на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге. В открытии памятной доски во вторник приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов и губернатор Кировской области Игорь Васильев.

"На Пискаревском кладбище в братских могилах лежат сотни тысяч защитников города. Многие воины из разных регионов страны воевали, защищали наш город, так же как ленинградцы воевали на всех фронтах. Многие регионы и представители других стран открывают на этом священном месте памятные плиты, и сегодня мы открываем мемориальную плиту в память уроженцев Кировской области. Кировчане храбро защищали наш город, открытие плиты - символ подвига уроженцев Кировской области. Я бы хотел вспомнить сегодня имя одного воина, представителя Вятской земли, который защищал наш город - Леонида Александровича Говорова, который осуществлял прорыв блокады", - сказал Беглов на церемонии открытия плиты.

Игорь Васильев отметил, что Кировская область - родина четырех маршалов Победы. "Мы открываем памятную плиту в честь тысяч кировчан, которые отдали свои жизни за освобождение Ленинграда от блокады. Десятки тысяч людей, детей в годы войны были эвакуированы в Кировскую область, многие мероприятия были эвакуированы в Кировскю область и до сих продолжают свою работу", - добавил глава региона.

По данным пресс-службы администрации Петербурга, в Кировской области сейчас проживает 51 житель блокадного Ленинграда.

Пискаревское мемориальное кладбище считается крупнейшим братским захоронением Второй мировой войны. Массовые захоронения на Пискаревке, на северной окраине Ленинграда, проводились самой суровой блокадной зимой 1941-1942 годов, когда ежедневно в городе от голода, холода и бомбежек умирали несколько тысяч человек. В наши дни установлено лишь около 150 тыс. имен людей, похороненных на Пискаревке, поиски продолжаются и по сей день, но историки не исключают, что большая часть покоящихся там не будет опознана никогда.

Мемориальный комплекс был открыт на этом месте в 1960 году. Тысячи горожан приходят на Пискаревку в памятные даты, связанные с войной и блокадой, - 8 сентября, когда вспоминают день начала блокады Ленинграда, и 27 января, в годовщину ее полного снятия, 22 июня и 8 мая, в канун Дня Победы.