Экс-глава Екатеринбурга Ройзман опроверг задержание в аэропорту Кольцово

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман опроверг задержание в аэропорту Кольцово. Такое заявление в беседе с ТАСС сделал сам Ройзман.

Во вторник "Новая Газета" сообщила о задержании Ройзмана за участие в несанкционированных акциях, прошедших в конце января.

"Никто меня не задерживал. Меня встретили в аэропорту Кольцово сотрудники полиции. Уведомили меня о двух административных делах за участие в митингах в поддержку Навального 23 и 31 января", - сказал Ройзман.

Он добавил, что будет ждать, "когда пригласят в суд".

Ройзман занимал пост мэра Екатеринбурга с 2013 по 2018 год, затем стал сотрудником радиостанции "Эхо Москвы".