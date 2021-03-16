{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Экс-глава Екатеринбурга Ройзман опроверг задержание в аэропорту Кольцово

Евгений Ройзман сообщил, что его встретили в аэропорту полицейские и уведомили о двух административных делах за участие в митингах в поддержку Навального 23 и 31 января

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман опроверг задержание в аэропорту Кольцово. Такое заявление в беседе с ТАСС сделал сам Ройзман.

Во вторник "Новая Газета" сообщила о задержании Ройзмана за участие в несанкционированных акциях, прошедших в конце января.

"Никто меня не задерживал. Меня встретили в аэропорту Кольцово сотрудники полиции. Уведомили меня о двух административных делах за участие в митингах в поддержку Навального 23 и 31 января", - сказал Ройзман.

Он добавил, что будет ждать, "когда пригласят в суд".

Ройзман занимал пост мэра Екатеринбурга с 2013 по 2018 год, затем стал сотрудником радиостанции "Эхо Москвы". 

Теги
РоссияСвердловская область
Пандемия COVID-19
Глава EMA: преимущества от использования вакцины AstraZeneca перевешивают риски
По словам Эмер Кук, на данный момент нет свидетельств того, что вакцина является причиной образования тромбов
Читать полностью