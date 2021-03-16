Крым и Севастополь получат около 1 млрд рублей на поиск месторождений подземных вод

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Правительство России выделит Крыму более 660 млн рублей, а Севастополю - более 270 млн рублей на поиск новых месторождений подземных вод, говорится в распоряжении, размещенном на сайте кабмина РФ.

Как сообщалось, правительство России выделит на водоснабжение в Крыму и Севастополе в общей сложности более 3 млрд рублей. Бюджетные средства пойдут на поиск новых месторождений питьевых подземных вод, а также на модернизацию региональных сетей водоснабжения. Ранее о том, сколько средств будет направлено на поиск месторождений, не сообщалось.

"Из резервного фонда правительства РФ выделить 666,1 млн рублей Республике Крым, а бюджету города Севастополя около 270,2 млн рублей на геологическое изучение недр в целях выявления новых месторождений питьевых подземных вод в рамках комплексного плана по обеспечению надежного водоснабжения Республики Крым и Севастополя", - говорится в документах.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Из-за засухи и обмеления водохранилищ в Симферополе и его пригородах питьевая вода подается по часам утром и вечером. Также графики введены в Ялте и Алуште, в Севастополе введен режим повышенной готовности.

Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки. Одним из дополнительных источников власти Крыма и Севастополя видят установки по опреснению морской воды. Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявлял, что опреснение планируется использовать только в качестве альтернативного метода в такие засушливые периоды, каким выдался в Крыму 2020 год.