Британский штамм коронавируса обнаружили еще в двух областях на западе Украины

КИЕВ, 16 марта. /ТАСС/. Британский штамм коронавируса обнаружили в Винницкой и Закарпатской областях Украины. Ранее его регистрировали только в Ивано-Франковской области, сообщил во вторник на своем официальном сайте Центр общественного здоровья при министерстве здравоохранения страны.

"На территории Винницкой (4 образца) и Закарпатской (2 образца) областей выявлена циркуляция мутировавших штаммов, имеющих британское происхождение", - проинформировал центр, сообщая о полученных результатах из лаборатории германской клиники "Charite". Отмечается также, что в ходе исследований образцов из Украины были "определены изменения в двух образцах из Львовской и Луганской областей". В то же время, добавили в центре, циркуляции мутировавших штаммов, имеющих южноафриканское или бразильское происхождение, на Украине не обнаружено.

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет во вторник сообщил, что в связи с напряженной ситуацией с распространением коронавируса в стране его ведомство "советует продлить при необходимости каникулы в школах". Он напомнил, что сейчас в регионах так называемой красной карантинной зоны (Закарпатская, Ивано-Франковская, Житомирская и Черновицкая области) запрещены очные занятия в школах для 5-11 классов. Согласно новым рекомендациям министерства, предусматривается также дистанционное обучение и для школ, находящихся в оранжевых и желтых зонах. Как пояснил Шкарлет, эти ограничения следует прежде всего применять в административно-территориальных единицах, где превышены эпидемические пороги гриппа и ОРВИ, а также там, где фиксируется значительный рост количества случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Во вторник мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице из-за сложной ситуации с коронавирусом весенние каникулы начнутся 18 марта, на два дня раньше.

Британский штамм коронавируса выявили в украинском городе Ивано-Франковск 4 марта.

Ухудшение эпидемической ситуации

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее сообщил, что в стране началась третья волна коронавируса. До 30 апреля в государстве действуют режим чрезвычайной ситуации и общий карантин. С 24 февраля возобновили так называемый адаптивный карантин, при котором регионы поделили на зоны в зависимости от уровня эпидемической опасности.

В последние дни в стране резко увеличилось число случаев госпитализации пациентов с коронавирусом. Самая сложная ситуация наблюдается в Ивано-Франковской, Закарпатской, Винницкой областях, где заняты порядка 70-80% койко-мест, а также в Киеве - 63,89%. О критической ситуации в больницах заявили и в Харькове, где, по данным медиков, переполнены реанимации и почти не осталось оснащенных кислородным оборудованием мест.

Вместе с тем вакцинация в стране проходит слабыми темпами. Людей прививают препаратом Covishield, разработанным британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Число вакцинированных от коронавируса на Украине по состоянию на вторник составило 62 083. Украинское издание "Страна" ранее сообщило, что по числу вакцинированных на 100 жителей Украина сейчас занимает последнее место в Европе.