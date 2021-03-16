Росздравнадзор нашел нарушения в закупках льготных лекарств во Владимирской области

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Росздравнадзор провел внеплановую проверку работы департамента здравоохранения Владимирской области по обеспечению льготников лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. Выявлены нарушения, в том числе в определении потребности и закупках медикаментов, их логистики по аптекам, материалы проверки направлены в прокуратуру и управление следственного комитета, сообщила пресс-служба Росздравнадзора.

"Департаментом не обеспечено своевременное проведение мероприятий по определению потребности в лекарственных препаратах для обеспечения льготных категорий граждан в 2021 году. Как следствие - несвоевременная организация закупок лекарственных препаратов и медицинских изделий при доведении лимитов финансовых средств в область со стороны Минздрава России", - говорится в сообщении на сайте Росздравнадзора.

По данным пресс-службы, также выявлены нарушения контроля движения и учета лекарств, их логистики по аптечным организациям, обеспечения медикаментами отдельных льготных категорий граждан. Установлено, что по состоянию на 11 марта на отсроченном обслуживании в аптечных организациях региона находятся свыше 3,4 тыс. рецептов. "Материалы проверки направлены в прокуратуру области и областное управление следственного комитета, аппарат Главного федерального инспектора по Владимирской области", - отметили в пресс-службе.

Департаменту здравоохранения региона выдано предписание с требованием устранить все нарушения в срок до 1 июля. В адрес губернатора Владимирской области внесено представление об устранении нарушений и рассмотрения вопроса о привлечении должных лиц к дисциплинарной ответственности, добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, проблемы с обеспечением льготников отмечаются во Владимирской области с начала 2021 года, по данным департамента здравоохранения, это связано с тем, что при переходе с 1 января на систему централизованных закупок учреждение, администрирующее этот процесс, не выполнило функционал в полном объеме. Ранее в интернете была опубликована видеозапись, на которой родители детей, являющихся федеральными льготниками, пожаловались, что перестали получать жизненно необходимые лекарства, положенные им по закону. По результатам проверки прокуратура направила представление в адрес губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, который инициировал проведение служебной проверки. Кроме того, надзорное ведомство настаивает на возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность").