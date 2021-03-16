Человек может получить две прививки "Спутника V" в разных странах

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Человек, привившийся первым компонентом "Спутника V" в одной стране, может получить второй компонент препарата в другой, это не повлияет на результат вакцинации. Об этом сообщил во вторник глава разработавшего препарат Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Если речь идет и в первом, и во втором случае о вакцинации "Спутником V", то все партии "Спутника V", которые сейчас выпускаются как у нас в стране, так и в мире, и в Казахстане, и в Белоруссии, проходят контроль по 18 параметрам, в том числе и в институте Гамалеи. Институт Гамалеи гарантирует одинаковое качество всех тех препаратов, которые прошли контроль в нашем институте. Поэтому могу сказать, <...> если первый компонент получен в одном месте, а второй компонент в другом прививочном пункте или даже в другой стране, то ничего в этом я плохого не вижу", - сказал он на онлайн-брифинге.