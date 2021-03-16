Титов намерен обсудить с погранслужбой РФ вопрос регулирования вылова рыбы в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 16 марта. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщил о намерении обсудить с руководством пограничной службы ФСБ России вопрос регулирования вылова рыбы в Дагестане.

"С 10 марта прекращен береговой лов рыбы в Дагестане. Всего таким образом выращивалось 5,5 тыс. тонн рыбы, сегодня - ноль. Из-за этого 670 рыбаков остались без работы, многие из них вынуждены были уехать на Дальний Восток. Это не говоря о потребителях, которые не получили дешевую и доступную рыбную продукцию. Все это из-за регулирования Пограничной службы, которая ввела новые требования, что даже малые рыбацкие суда - до 20 метров - должны иметь дополнительные документы, в том числе судовой журнал, который должен оформляться как на крупных судах и заполняться с учетом всех, кто на этой лодке находится", - сказал он во вторник в ходе рабочей поездки в Дагестан.

Бизнес-омбудсмен подчеркнул, что инициатор нового регулирования "не ссылается ни на какие нормативные требования, ни на какие законодательные изменения". "Мы этому [вопросу] будем уделять особое внимание, и в ближайшее время встретимся с руководством пограничной службы РФ для урегулирования проблемы", - добавил Титов.

В ходе приема предпринимателей председатель ассоциации рыбохозяйственных предприятий "Каспрыба" Мурад Джабуев пожаловался Титову на затруднения в прибрежном рыболовстве в Каспийском море, которые привели к фактическому коллапсу отрасли. По его словам, Пограничное управление ФСБ России по Республике Дагестан требует ото всех владельцев маломерных судов (рыбацких лодок) вести промысловые журналы, в которых учитывается вылов рыбы. Между тем, нормативно-правовыми актами ведение промыслового журнала не регулируется, оно упоминается только в методических рекомендациях Росрыболовства.

Помимо этого, по словам Джабуева, пограничное управление увязывает с ведением такого журнала выдачу разрешений на вылов рыбы - на каждое маломерное судно или группу маломерных судов. "При отсутствии на плавсредствах элементарных возможностей по взвешиванию и сортировке добытой рыбы, отсутствии отдельного помещения для ведения журнала такой эксперимент приведет к массовым нарушениям со стороны государственных органов", - считает председатель ассоциации "Каспрыба".

Титов напомнил, что "пару лет назад аналогичная проблема возникала в Астраханской области, но была решена".