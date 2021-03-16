Голикова: удаленное обучение привело к возникновению пробелов в знаниях школьников

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Удаленное обучение привело к тому, что у школьников возникли пробелы в знаниях, заявила во вторник вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Есть определенные пробелы, есть определенные проблемы в получении этих знаний, которые получались дистанционным способом. Это видят родители, это видят учителя, и нам каким-то образом с вами нужно на это реагировать", - сказала она в ходе открытого диалога со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко на тему "О стратегических направлениях развития системы образования в РФ".

Она добавила, что всероссийские проверочные работы, проводимые в школах, пока "разное отношение вызывают", но остаются инструментом для оценки знаний.

"В этом году мы предоставили возможность в любое время его проводить, использовать это так, как комфортно, чтобы оценить тот год, который прошел. При этом никаких жестких выводов из результатов этих проверочных работ мы делать не намерены, это лишь некий индикатор того, что произошло с получением знаний в 2020 году", - отметила она.

Всероссийские проверочные работы - это итоговые контрольные, которые проводятся в школах по завершении обучения в классе. Они проходят по отдельным предметам для оценки уровня знаний учеников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов.