Южноафриканский штамм в России. Главное о коронавирусе за 16 марта

Россия
- Всего зафиксировано 4 409 438 случаев заражения, из них новых — 9393. За сутки умерли 443 человека, за весь период — 92 937.
- В России обнаружили южноафриканский штамм коронавируса, что это предвещает — читайте здесь.
- Власти Петербурга заявили, что город может столкнуться с третьей волной из-за сложностей с проведением вакцинации.
- Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 апреля включительно.
- Ни одного летального исхода среди привившихся "Спутником V" не зафиксировано, заявил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи, разработавшего препарат, Александр Гинцбург. Он также рассказал, что людям с аллергией следует прививаться в то время года, когда их разновидность аллергии наименее выражена.
Москва
- Всего зафиксировано 1 003 280 случаев заражения, из них новых — 1533. Госпитализированы 736 человек.
- С 17 марта привиться можно будет еще в двух торговых центрах столицы — "Домодедовском" и "Кунцево Плаза".
Мир
- Всего зафиксировано более 120,2 млн случаев заражения, умерли 2 660 456 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Латвия, Республика Кипр, Швеция приостанавливают применение вакцины AstraZeneca. Подробнее о проблемах с вакциной читайте здесь.
- Новый, ранее неизвестный штамм коронавируса обнаружен в регионе Бретань на северо-западе Франции.