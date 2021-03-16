{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Южноафриканский штамм в России.
Южноафриканский штамм в России.
Южноафриканский штамм в России.
Южноафриканский штамм в России.
Южноафриканский штамм в России.
Пандемия COVID-19

Южноафриканский штамм в России. Главное о коронавирусе за 16 марта

© Валерий Шарифулин/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 4 409 438 случаев заражения, из них новых — 9393. За сутки умерли 443 человека, за весь период — 92 937.
  • В России обнаружили южноафриканский штамм коронавируса, что это предвещает — читайте здесь.
  • Власти Петербурга заявили, что город может столкнуться с третьей волной из-за сложностей с проведением вакцинации.
  • Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 апреля включительно.
  • Ни одного летального исхода среди привившихся "Спутником V" не зафиксировано, заявил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи, разработавшего препарат, Александр Гинцбург. Он также рассказал, что людям с аллергией следует прививаться в то время года, когда их разновидность аллергии наименее выражена.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 003 280 случаев заражения, из них новых — 1533. Госпитализированы 736 человек.
  • С 17 марта привиться можно будет еще в двух торговых центрах столицы — "Домодедовском" и "Кунцево Плаза".

Мир

  • Всего зафиксировано более 120,2 млн случаев заражения, умерли 2 660 456 человек (данные Университета Джонса Хопкинса). 
  • ЛатвияРеспублика КипрШвеция приостанавливают применение вакцины AstraZeneca. Подробнее о проблемах с вакциной читайте здесь.
  • Новый, ранее неизвестный штамм коронавируса обнаружен в регионе Бретань на северо-западе Франции.
Теги
Пандемия COVID-19
Аксенов: украинские агенты не смогут раскачать ситуацию в Крыму, хотя пытаются с 2014 года
Он также пожелал Киеву тратить силы, направленные против Крыма, "на повышение социально-экономической ситуации в своей стране"
Читать полностью