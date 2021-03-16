Минюст РФ разъяснил смысл закона о "непреодолимой коррупции"

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Поправки в закон о противодействии коррупции направлены на исключение необоснованных увольнений госслужащих, невиновных в коррупционных правонарушениях. Об этом заявил заместитель министра юстиции РФ Андрей Логинов на брифинге в связи в внесением в Госдуму законопроекта, названного законом о "непреодолимой коррупции".

По его словам, законопроект направлен на то, чтобы "определить порядок действий в случае несоблюдения обязанностей, запретов, требований по урегулированию конфликта интересов и других антикоррупционных обязанностей, когда они не исполнены по не зависящим от чиновника, должностного лица или работника обстоятельствам".

"Мы коррупционеров данным законом никоим образом не прячем. Законопроект не несет никаких освобождений от ответственности в случае действительного правонарушения", - подчеркнул он, напомнив, что в российском законодательстве, наоборот, есть тренд на усиление ответственности за коррупционные правонарушения.

"Законопроект касается исключительно процедуры установления того факта, что лицо подлежит или может подлежать в дальнейшем уголовной или административной ответственности. Он никоим образом не касается той ситуации, когда лицо признано подлежащим этой ответственности, - пояснил Логинов. Он напомнил, что в законопроекте речь идет о дисциплинарной ответственности в виде увольнения в случаях, если человек вовремя по независящим от него обстоятельствам не сдал документы, подтверждающие его непричастность к противоправным действиям. По данным Минтруда, на 2019 год 2 млн 745 тыс. государственных и муниципальных служащих, военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов должны подавать документы в комиссии, подтверждающие отсутствие конфликта интересов (противоречию личных и служебных интересов). Кроме того, 1 млн 734 тыс. государственных и муниципальных служащих обязаны ежегодно подавать справки о доходах. "С учетом того, что они должны подавать справки о доходах супругов и детей, это около 3 млн справок. Такие же требования распространяются на работников государственных и муниципальных предприятий, госкорпораций, подсчет, сколько таких работников (этим занималась Счетная палата) пока не завершен, но понятно, что это десятки тысяч", - напомнил Логинов. В общей сложности в 2019 году, по данным Минтруда, в комиссии по урегулированию конфликта интересов рассмотрели более 5 млн справок.

Случаи невозможности

По данным Минтруда, в год поступает до 10 тыс. заявлений о невозможности исполнить эти требования. Логинов напомнил, что пока эти документы подаются в бумажном виде и в зависимости от нарушения комиссии ставят вопрос от увольнения до направления материалов в прокуратуру.

"Поскольку этот процесс носит ежегодный характер, мы прекрасно понимаем, что жизненная ситуация, жизненные обстоятельства могут сложиться таким образом, что где-то человек не сможет по независящим от него обстоятельствам вовремя подать документы", - отметил он. В действующем законе предусмотрено, что комиссии учитывают объективные обстоятельства, по которым невозможно было исполнить антикоррупционные требования. "Сейчас мы эти "объективные причины" заменяем на "независящие обстоятельства" и расписываем ряд конкретных категорий независящих от лица обстоятельств", - пояснил замминистра.

Примеры невозможности

Например, человек в результате паводка или природных пожаров (сгорел дом) не смог физически довезти документы в райцентр, привел пример Логинов. Сейчас сразу включается механизм решения вопроса о его увольнении. "В законопроекте предлагается, что если человек не смог по независящим от него обстоятельствам представить документы, ему может быть предоставлена отсрочка не более чем на 1 месяц, чтобы он мог исправить ситуацию", - сообщил он, напомнив, что за месяц паводок заканчивается, если сгорел дом - можно восстановить документы, если был в командировке за границей - есть время вернуться. Напомнил он и о случаях, когда военнослужащие морского флота оказываются в длительных походах.

"По сути дела, закон нужен для того, чтобы каждый раз комиссии, которые рассматривают эти случаи, не принимали на свой страх и риск решение - объективная это причина или нет, а руководствовались заложенным в законодательстве механизмом, защищающем интересы наших граждан, потому что чиновники, служащие, работники госпредприятий, муниципальных предприятий, госкорпораций - это все наши граждане", - пояснил Логинов.

Есть и отдельные категории случаев, например, касающиеся сотрудников госорганов Республики Крым и Севастополя, которые до 2014 года жили на Украине и имели счета в украинских банках и до сих пор не могут их закрыть, потому что банки заявляют, что готовы дать справку о закрытии счета только при личном присутствии.

Донастройка закона

Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов напомнил, что антикоррупционное законодательство - одно из самых быстроразвивающихся, и сейчас "мы говорим о его технической донастройке". Он отметил немало случаев, когда формальное применение антикоррупционных требований приводило к нарушению прав. Например, на работу в госкорпорацию устраивался бывший бизнесмен, который имел счета за рубежом. Он представил справку, что все счета не используются, но в пандемию не мог вылететь за рубеж и закрыть счета, поэтому комиссия не может рекомендовать принять его на госслужбу. Другой пример - с главой сельского поселения, где проживает 60 человек. "Ему было выделено 70 тыс. рублей на ремонт моста. Столяр и плотник там один - это брат его жены, который восстановил мост. Но к главе поселения был вопрос - почему он не задекларировал конфликт интересов. И нам стоило большого труда, чтобы доказать на уровне прокурора региона, что увольнять этого человека не надо", - рассказал Кабанов. В качестве распространенного случая он назвал остающиеся счета в банках после того, как госслужащий взял кредит и полностью расплатился по нему. "Когда кредит закрывается, человек думает - все, я закрыл все бумаги. А кредитный счет остался, он не закрыт автоматически в банке, а банку невыгодно статистику понижать. А у нас если финансовый инструмент не задекларировал, это увольнение", - напомнил Кабанов. По его словам, после проверок "по десятку человек увольняют" - такие случаи были в ряде регионов, когда должны были уволить ведущих специалистов из-за независящих от них условий.