В Роскомнадзоре заявили о наличии технических возможностей для полной блокировки Twitter

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Роскомнадзор располагает техническими возможностями для полного ограничения доступа к сервису микроблогов Twitter, если такая необходимость возникнет. Об этом во вторник журналистам заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

"Технические возможности есть", - сказал Субботин.

"Мы не исключаем, если другие площадки также будут нарушать российское законодательство и не исполнять требования Роскомнадзора, то мы пойдем так же по линии технической", - сказал он, уточнив, что речь идет о замедлении трафика и полном ограничении доступа. "Мы не исключаем таких действий со стороны Роскомнадзора", - подчеркнул Субботин.

Представитель ведомства также заверил, что сбои в работе некоторых интернет-ресурсов после замедления работы Twitter не связаны с действиями Роскомнадзора. По его словам, структуры ведомства работают "очень четко и без ошибок".