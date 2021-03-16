{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Роскомнадзоре заявили о наличии технических возможностей для полной блокировки Twitter

Служба также допускает замедление и блокировку других интернет-ресурсов
© Travel man/Shutterstock/FOTODOM

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Роскомнадзор располагает техническими возможностями для полного ограничения доступа к сервису микроблогов Twitter, если такая необходимость возникнет. Об этом во вторник журналистам заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

На эту тему

"Технические возможности есть", - сказал Субботин.

"Мы не исключаем, если другие площадки также будут нарушать российское законодательство и не исполнять требования Роскомнадзора, то мы пойдем так же по линии технической", - сказал он, уточнив, что речь идет о замедлении трафика и полном ограничении доступа. "Мы не исключаем таких действий со стороны Роскомнадзора", - подчеркнул Субботин.

Представитель ведомства также заверил, что сбои в работе некоторых интернет-ресурсов после замедления работы Twitter не связаны с действиями Роскомнадзора. По его словам, структуры ведомства работают "очень четко и без ошибок".

Теги
Россия
Аксенов: украинские агенты не смогут раскачать ситуацию в Крыму, хотя пытаются с 2014 года
Он также пожелал Киеву тратить силы, направленные против Крыма, "на повышение социально-экономической ситуации в своей стране"
Читать полностью