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Аксенов: украинские агенты не смогут раскачать ситуацию в Крыму, хотя пытаются с 2014 года

Он также пожелал Киеву тратить силы, направленные против Крыма, "на повышение социально-экономической ситуации в своей стране"

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Агенты украинских спецслужб не смогут дестабилизировать ситуацию на Крымском полуострове, хотя пытаются сделать это уже семь лет, уверен глава Крыма Сергей Аксенов.

"Раскачать ситуацию в российском Крыму все равно не удастся. Все семь лет различные проукраинские, так сказать, выкормыши пытаются вот такие вещи делать", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия-1", комментируя задержание в Крыму мужчины, подозреваемого в сборе сведений для спецслужб Украины.

Он также пожелал Киеву тратить силы, направленные против Крыма, "на повышение социально-экономической ситуации в своей стране".

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили, что мужчина собирал информацию для украинских спецслужб. В автомобиле задержанного было обнаружено взрывное устройство. По данным ФСБ, россиянин осуществлял фотофиксацию и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории Республики Крым. В суде сообщили, что мужчина имеет гражданство РФ и Украины, он помещен под стражу до 11 мая.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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