Книгу Героя труда России Алисы Аксеновой восстановили и переиздали к ее 90-летнему юбилею

ВЛАДИМИР, 16 марта. /ТАСС/. Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник восстановил по архивным записям и переиздал книгу "История. Судьба. Музей" Героя труда Российской Федерации, почетного гражданина Владимирской области, Владимира и Суздаля, почетного президента Владимиро-Суздальского музея-заповедника Алисы Аксеновой к ее 90-летию. Об этом на торжественном вечере, посвященном юбилею, сообщила гендиректор музея Светлана Мельникова.

Книга Алисы Аксеновой "История. Судьба. Музей", впервые опубликованная в 2001 году, рассказывает об истории становления Владимиро-Суздальского музея-заповедника, одного из ведущих в стране, и жизни самой музейщицы, которая на протяжении полувека руководила учреждением.

"Когда мы узнали, что закончился тираж книги "История. Судьба. Музей", мы нашли рукописные варианты этой книги, мы нашли частично в наших компьютерах частички этой книги, полностью все восстановили", - сказала Мельникова.

В ходе торжественного вечера, который прошел во владимирском Доме дружбы, Алису Аксенову поздравили с юбилеем коллеги и представители органов исполнительной власти Владимирской области. В адрес юбиляра поступили поздравления от президента РФ Владимира Путина, его советников Владимира Мединского, Владимира Толстого, первого заместителя председателя комитета по культуре Госдумы РФ, президента ИКОМ России Александра Шолохова, министра культуры РФ Ольги Любимовой. Заместитель директора департамента музеев и внешних связей Минкультуры РФ Елена Гомонюк вручила Алисе Аксеновой почетную грамоту ведомства, а губернатор Владимирской области Владимир Сипягин наградил ее знаком Великого князя Андрея Боголюбского.

"Меня несколько раз собирались снимать с работы, но через год награждали. Это все очень нелегко. Но в этой книге у меня часто звучит фраза: "Бог, он есть". И над историей нашего музея есть какая-то помощь свыше, я всегда это чувствовала", - призналась Аксенова.

Алиса Ивановна Аксенова полвека возглавляла Владимиро-Суздальский музей-заповедник. Во многом благодаря ей сегодня музей является одним из ведущих музейных объединений страны, объединяет 65 памятников архитектуры в городах Владимире, Суздале, Гусь-Хрустальном, селах Боголюбове и Кидекше, а также в поселке Муромцево. Она - автор многочисленных работ по музейному строительству, сохранению памятников истории и культуры. Заслуги Алисы Аксеновой отмечены десятками российских и зарубежных госнаград, 1 мая 2014 года президент России Владимир Путин вручил ей медаль Героя труда.