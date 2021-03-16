Хинштейн: на несанкционированных акциях протеста в Москве было задержано 69 журналистов

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Почти 70 представителей СМИ было задержано в ходе несогласованных акций протеста в Москве 23 и 31 января, а также 2 февраля, при этом большинство из них не выполняло журналистских функций. Об этом во вторник сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в ходе эфира в соцсети Clubhouse.

"Передо мной лежит справка Союза журналистов России, которая готовилась ими к нашему комитету. Здесь указывается, что в общей сложности было всего задержано 69 журналистов. Но важно, что 69 журналистов в подавляющем большинстве журналистских функций не выполняли", - сказал Хинштейн.

Несогласованные акции прошли в Москве и других крупных городах 23 и 31 января. 2 февраля, после решения суда о замене Алексею Навальному условного наказания на реальное, группы людей также собрались в центре столицы и устроили несанкционированные митинги. Правоохранители во всех случаях предупреждали, что акции незаконны. Только в ходе акции в Москве 23 января были задержаны почти 2 тыс. человек.