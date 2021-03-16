Комитет Госдумы по информполитике предложил ввести в школах уроки цифровой грамотности

МОСКВА. 16 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по информполитике, проанализировав распространение фейков о митингах и их влияние на молодежь, предлагает ввести в школах уроки цифровой грамотности. Об этом во вторник сообщил глава комитета Александр Хинштейн в эфире в соцсети Clubhouse.

"Комитет Госдумы по информполитике анонсировал инициативу по повышению цифровой грамотности молодежи, в том числе, возможно, введению уроков цифровой грамотности в школах. Инициатива появилась по итогам анализа распространения фейков о митингах и влияния на молодежь", - сказал Хинштейн.

По его словам, идея уже предварительно обсуждалась с Минпросвещения и Минцифры. "Я говорил с министром просвещения Сергеем Кравцовым, ему эта идея очень нравится. Я говорил с министром цифрового развития [Максутом Шадаевым], он тоже согласен с таким подходом с тем, чтобы нам в школах ввести какие-то азы цифровой безопасности, где среди прочего ребят надо учить понятию фактчекинга", - отметил парламентарий.

Депутат уточнил, что тема введения таких занятий также прорабатывалась на встречах с представителями Российской ассоциации электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий.

Хинштейн считает, что в вопросе цифрового просвещения молодежи Россия может опираться, в частности, на опыт Китая. "Там детей погружают в цифровую среду с дошкольного возраста", - обратил внимание председатель думского комитета.