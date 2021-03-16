Сетку маршрутов единой дальневосточной авиакомпании сформируют в марте

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Работа по созданию маршрутной сетки единой дальневосточной авиакомпании завершится в конце марта. Как сообщил ТАСС глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, ключевые маршруты уже определены.

"Мы завершаем создание маршрутной сетки, эта работа будет завершена до конца марта. Определены уже ключевые маршруты, сформирована заявка и согласована с Минтрансом", - сказал министр.

Он отметил, что планируемый объем финансирования единой дальневосточной авиакомпании из федерального бюджета в 2021 году составляет около 3,5 млрд рублей.

"Предварительно, объемы [финансирования из федерального бюджета] - 3,5 млрд рублей, которые будут выделены авиакомпании "Аврора", авиакомпании "Якутия", "Полярные авиалинии" и другим участникам нашего консорциума с тем, чтобы субсидировать внутрирегиональные и межрегиональные перевозки уже в этом году", - сказал Чекунков, уточнив, что предложение финансирования будет дорабатываться с Минфином.

На прошлой неделе газета "Ведомости" со ссылкой на проект скорректированного плана по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года сообщала, что создаваемая дальневосточная авиакомпания не будет финансироваться из федерального бюджета в 2021-2023 годах. Ранее министр транспорта РФ Виталий Савельев на совещании президента Владимира Путина с членами правительства сообщил, что Сахалинская область приобрела у ПАО "Аэрофлот" 51% акций авиакомпании "Аврора" за один рубль, и на текущий момент дальневосточная региональная компания "Аврора" создана.

В декабре 2019 года президент по итогам совещания с правительством поручил внести предложения о создании авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке. Проект включен в национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года.

Предполагается, что Сахалинская область сохранит за собой 50% минус одна акция, остальные регионы ДФО - по 5% акций, а Минвостокразвития - "золотую акцию", т. е. обеспечит госконтроль над деятельностью акционерного общества для обеспечения равноправного доступа всех жителей Дальнего Востока к услугам этой авиакомпании.