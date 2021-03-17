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В России проводится проверка системы образования в спецслужбах

В 2019 году была проведена аналогичная проверка системы образования МВД России

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Система образования в российских спецслужбах проходит проверку, которая завершится в этом году. Об этом говорится в годовом отчете Счетной палаты РФ, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"В октябре 2020 года началась проверка системы образования в российских спецслужбах, которая завершится в 2021 году. В связи с тем, что полученные результаты содержат сведения, относящиеся к государственной тайне, их описание будет содержаться в закрытой части отчета", - говорится в документе.

В 2019 году была проведена аналогичная проверка системы образования МВД России, а в прошедшем году - в МЧС и Минобороны. "Установлен ряд нарушений и недостатков, в том числе требующих внесения изменений в законодательство. По результатам проверки системы образования в МЧС России Счетная палата направила информационное письмо в Совет Безопасности РФ", - отмечается в документе.

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