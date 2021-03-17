Путешествия по России. Какие приложения установить на смартфон

Сегодня смартфон способен решить большинство вопросов, которые возникают у нас в путешествии или на этапе его планирования. В нашей подборке — приложения на все случаи в поездке.
Куда можно ехать без ограничений?
При выборе маршрута нужно учитывать ограничения из-за пандемии. Понять, куда можно отправиться только со справкой об отсутствии COVID-19, а где нужно соблюдать самоизоляцию, можно с помощью специальных сервисов. Например, Tutu.ru обновляет официальные данные дважды в неделю, следить за ними можно по ссылке. Сейчас в большинстве регионов нет строгих ограничений для туристов из России — полный список здесь.
Как спланировать путешествие?
Помогут планировщики Sygic Travel Maps, Rome2Rio, CheckMyTrip. Это приложения с маршрутами, достопримечательностями, экскурсиями, картами и отслеживанием общественного транспорта, прогнозом погоды. Rome2Rio, CheckMyTrip. В них вы можете загрузить авиарейсы, адреса гостиниц, нужные адреса встреч и получить идеи, куда отправиться на обед, какие достопримечательности есть рядом.
Есть отдельные приложения, чтобы следить за погодой, — "Яндекс.Погода", Weather Underground, российское приложение YoWindow.
Собраться в дорогу помогут Packpoint, "Чемодан", uPackingList. В них можно вести список вещей, которые нужно взять, и проверить, ничего ли вы не забыли.
Как купить дешевые билеты?
Выбрать самые дешевые билеты помогут агрегаторы — сайты и приложения, которые выдают по запросу предложения от разных авиакомпаний. Популярные — Aviasales, Skyscanner, OneTwoTrip, Momondo.ru, Tutu.ru, Biletix. Можно скачать приложения, а можно покупать на сайтах. Еще у компаний есть чат-боты в Telegram, где удобно отслеживать низкие цены на билеты по нужным направлениям.
В прошлом году авиаперевозчики снижали цены на билеты из-за падения спроса. Сейчас, после отмены или послабления ограничений, средний чек на популярные рейсы вырос. В Tutu.ru сравнили цены на авиабилеты в начале марта 2021 года с ценами того же периода в 2019 году. Средний чек по направлению Москва — Сочи вырос на 21%, Москва — Симферополь — на 27%, Москва — Минеральные Воды — на 15%. Есть направления, где цены почти не изменились, например Москва — Санкт-Петербург. Есть популярные направления, где цены снизились, например Москва — Анапа (–15%) и Москва — Уфа (–6%). Больше всего снизились цены на полеты в Горно-Алтайск (–60%), Орск (–40%), Ульяновск (–35%).
Путешествие на поезде по России в 2021 году получается выгоднее, чем в прошлом году, по данным OneTwoTrip. Средняя цена билета сейчас составляет 2 200 рублей, а год назад — 2 400 рублей.
Авиакомпании начинают продавать билеты на рейсы примерно за 11 месяцев, но, по отзывам путешественников, самые низкие цены предлагаются не на старте продаж, а за полтора-два месяца до вылета. Еще наверняка вы слышали про распродажи от компании "Победа", где можно купить авиабилеты на внутренние рейсы за 500–1000 рублей в одну сторону. Но эти цены доступны по тарифу "Базовый", который подразумевает жесткие ограничения: нет багажа, ограничен размер ручной клади.
Где найти и забронировать жилье?
Booking.com — крупнейший сервис онлайн-бронирования отелей по всему миру. Там же можно найти хостелы и квартиры.
Couchsurfing — сервис, где можно найти бесплатное жилье в домах у местных жителей. Часто те, кто приглашает путешественников, готовы еще и показать городские достопримечательности.
Trivago — еще сервис для поиска отелей.
Airbnb — онлайн-площадка для аренды частного жилья.
Ostrovok.ru — российский сервис для поиска отелей и хостелов, работает в Крыму. Иногда в не самых популярных городах для туристов мало предложений на этих сервисах, тогда стоит искать на "Авито".
Как передвигаться по городу и региону?
На такси. Например, "Яндекс.Такси", "Ситимобил", "Рутакси" — что-то из этих приложений наверняка будет в городе, куда вы отправляетесь. Своя специфика в Крыму — на нем мы остановимся в отдельной карточке.
На электросамокате по центральным улицам. Стоит скачать приложения шерингов — во многих туристических городах работают Whoosh, "Делисамокат", URentBike, Samocat, Eleven.
На машине из каршеринга — "Яндекс Драйв", BelkaCar, "Делимобиль".
На общественном транспорте — Citymapper, это приложение строит маршруты по городу с учетом всех видов транспорта.
Пешком — с помощью карт "Яндекс.Карты", Maps.me, Google.maps, 2ГИС — у всех есть возможность офлайн-просмотра (то есть вы сможете посмотреть маршрут, если нет интернета).
Поехать куда-то за город можно с помощью сервисов по поиску попутчиков, как BlaBlaCar, в регионах, где автобусов между городами мало, — это спасение.
Что за специфика у Крыма?
Международные и многие крупные российские сервисы в Крыму не работают. Например, там нет "Яндекс.Такси", но популярное такси "Волна" работает в нескольких городах, есть приложение, через которое можно заказать машину. Только платить нужно наличными.
Booking.com тоже не работает для Крыма, если вы хотите поискать жилье как физлицо. Есть лайфхак — ставьте галочку на пункте "я путешествую по работе", и выходят предложения. Работает Ostrovok.ru, а еще много предложений на "Авито". Сервисы доставки еды в регионе тоже локальные, один из них — "Фидель" в Симферополе и Ялте.
Где искать экскурсии и развлечения?
Экскурсии и места, где можно поесть, — то, что обычно нужно всем путешественникам.
Найти хороший ресторан поможет TripAdvisor — это площадка с отзывами и мнениями об отелях, авиакомпаниях, достопримечательностях, ресторанах.
Tripster — онлайн-площадка с индивидуальными и групповыми экскурсиями от местных гидов. Часто экскурсии со скидками продаются в приложениях купонных сервисов, таких как "Купикупон", "Френди", "Биглион". Там же местные специфические турпредложения (вроде прогулки на теплоходе по реке или джиппинга в горах).
Если вы хотите обойти достопримечательности самостоятельно, без экскурсовода, вам поможет izi.Travel. Это аудиогиды по городам и музеям. Воспользоваться ими можно как в Эрмитаже, так и на какой-нибудь центральной улице.
Что еще?
Не забывайте следить за финансами в путешествии. Из-за непредвиденных мелочей и импульсивных покупкок бюджет может разлететься незаметно. Контролировать расходы помогут приложения учета вроде "Дзен.Мани" — приложение синхронизируется со многими банками и самостоятельно фиксирует расходы. Альтернатива — Wallet. Если не хотите давать сервисам так много данных, установите Monefy, там всю информацию придется вносить самостоятельно. Подробнее о том, как следить за финансами с помощью приложений, мы разбирали в этом тексте.
Кстати, в ночь на 18 марта возобновляет работу программа туристического кэшбэка, по которой можно вернуть часть денег за отдых в России весной и летом. Эта программа запущена в прошлом году, здесь мы рассказываем подробно о том, как получить компенсацию.
Анастасия Акулова