Путешествия по России. Какие приложения установить на смартфон

Выбрать самые дешевые билеты помогут агрегаторы — сайты и приложения, которые выдают по запросу предложения от разных авиакомпаний. Популярные — Aviasales, Skyscanner, OneTwoTrip, Momondo.ru, Tutu.ru, Biletix. Можно скачать приложения, а можно покупать на сайтах. Еще у компаний есть чат-боты в Telegram, где удобно отслеживать низкие цены на билеты по нужным направлениям.

В прошлом году авиаперевозчики снижали цены на билеты из-за падения спроса. Сейчас, после отмены или послабления ограничений, средний чек на популярные рейсы вырос. В Tutu.ru сравнили цены на авиабилеты в начале марта 2021 года с ценами того же периода в 2019 году. Средний чек по направлению Москва — Сочи вырос на 21%, Москва — Симферополь — на 27%, Москва — Минеральные Воды — на 15%. Есть направления, где цены почти не изменились, например Москва — Санкт-Петербург. Есть популярные направления, где цены снизились, например Москва — Анапа (–15%) и Москва — Уфа (–6%). Больше всего снизились цены на полеты в Горно-Алтайск (–60%), Орск (–40%), Ульяновск (–35%).

Путешествие на поезде по России в 2021 году получается выгоднее, чем в прошлом году, по данным OneTwoTrip. Средняя цена билета сейчас составляет 2 200 рублей, а год назад — 2 400 рублей.

Авиакомпании начинают продавать билеты на рейсы примерно за 11 месяцев, но, по отзывам путешественников, самые низкие цены предлагаются не на старте продаж, а за полтора-два месяца до вылета. Еще наверняка вы слышали про распродажи от компании "Победа", где можно купить авиабилеты на внутренние рейсы за 500–1000 рублей в одну сторону. Но эти цены доступны по тарифу "Базовый", который подразумевает жесткие ограничения: нет багажа, ограничен размер ручной клади.