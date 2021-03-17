Власти Франции рассматривают возможность введения карантина в столичном регионе

ПАРИЖ, 17 марта. /ТАСС/. Власти Франции рассматривают возможность введения режима самоизоляции по выходным дням в столичном регионе для предотвращения распространения коронавируса. Об этом во вторник заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс в интервью телеканалу BFM .

"Ситуация тревожная, критическая. Понятно, что меры, которые мы приняли в других частях страны, обсуждаются [для региона Иль-де-Франс]", - отметил он. При этом Кастекс заверил, что вопрос пока изучается, никакого решения еще не принято. "В среду совещание проведет совет обороны, мы будем рассматривать ситуацию", - пояснил он.

Премьер назвал вакцинацию основным средством преодоления санитарного кризиса. Кастекс заявил, что в случае положительного решения европейского регулятора по вакцине AstraZeneca он будет готов привиться именно этим препаратом, использование которого во Франции пока приостановлено. "Учитывая ситуацию с AstraZeneca <...>, я думаю, будет полезно, если я пройду вакцинацию в ближайшее время, чтобы показать нашим согражданам, что вакцины - это выход из кризиса", - пояснил глава французского правительства.

Кастекс вновь указал, что власти рассчитывают на вакцинацию 10 млн человек к 15 апреля, если не будет новых проблем с поставками вакцин. Одновременно он подчеркнул важность сохранения всех санитарных мер, введенных в период пандемии (ношение масок, соблюдение дистанции, соблюдение комендантского часа). Премьер также отметил, что пока власти не могут назвать точные сроки возобновления работы учреждений культуры, ресторанов и кафе. "Пока говорить о точных сроках рано", - считает он.

Согласно последним данным властей, с начала эпидемии во Франции было зафиксировано 4 108 108 случаев заражения коронавирусом, жертвами пандемии стали более 91 тыс. человек. В настоящее время на всей территории страны действует комендантский час с 18:00 до 06:00, в ряде регионов дополнительно введен карантин по выходным дням.