Организатор массового взлома аккаунтов в Twitter согласился на три года тюрьмы

НЬЮ-ЙОРК, 17 марта. /ТАСС/. Житель Флориды Грэм Айвэн Кларк, которого власти США обвинили в организации скоординированного взлома аккаунтов в Twitter в 2020 году, пошел на сделку со следствием и согласился на три года лишения свободы. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении окружного прокурора Эндрю Уоррена.

По его словам, 18-летний американец "признал себя виновным по всем пунктам обвинения". Как уточнил Уоррен, "согласно условиям сделки, приговор Кларку составил три года лишения свободы". После этого он в течение такого же срока будет находиться под особым надзором, ему будет запрещено пользоваться компьютером без разрешения властей.

Кларк был задержан в конце июля 2020 года. Его обвинили в организованном мошенничестве, краже личных данных и совершении хакерских атак. Уоррен назвал Кларка "главным организатором" взлома. На момент задержания Кларку было 17 лет. Он ранее настаивал на своей невиновности.

На страницах нескольких американских корпораций и известных людей в Twitter 15 июля 2020 года появились тексты приблизительно одинакового содержания. В них мошенники призывали пользователей переводить средства в криптовалюте на указанный в сообщениях счет. В обмен они предлагали вернуть сумму в двойном размере. Согласно оценкам властей, хакерам удалось получить более $100 тыс.

В компании Twitter позднее уточнили, что было взломано около 130 учетных записей. В их число вошли аккаунты главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска, основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса, руководителя компании Amazon Джеффа Безоса, главы инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, а также Джо Байдена, который сейчас является президентом США.