Более 12,7 тыс. человек примут участие в Парадах Победы в ВВО

ВЛАДИВОСТОК, 17 марта. /ТАСС/. Участие в военных парадах в честь Дня Победы в Восточном военном округе (ВВО) примут более 12,7 тыс. человек, сообщила в среду пресс-служба округа.

"В Восточном военном округе стартовала подготовка к военным парадам, посвященным 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Всего в военных парадах 9 мая в городах Хабаровске, Владивостоке, Уссурийске, Южно-Сахалинске, Белогорске, Чите, Улан-Удэ 9 мая будет участвовать более 12 700 человек, в том числе от Минобороны России - более 9 400 военнослужащих", - сообщила пресс-служба.

В Хабаровске к участию в параде планируется привлечь свыше 3,5 тыс. человек в составе пеших парадных расчетов, в том числе более 2 400 военнослужащих от Минобороны России.

Традиционно в параде будут участвовать рота барабанщиков Уссурийского Суворовского военного училища, рота почетного караула окружного учебного центра, парадные расчеты штаба ВВО, объединения ВВС и ПВО, отдельного мотострелкового соединения, воинских частей морской пехоты, специального назначения, железнодорожных войск, Дальневосточного ВОКУ.