Хайнань опубликовал обновленный список охраняемых в КНР диких животных

ХАЙКОУ /Китай/, 17 марта. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань представила обновленный список редкой фауны, находящейся под защитой китайского правительства. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По данным издания, местные жители получили возможность ознакомиться с расширенным реестром вскоре после того, как Государственное управление лесного и пастбищного хозяйства КНР опубликовало "Перечень особо ценных диких животных Китая, охраняемых государством". Этот документ претерпел крупные изменения впервые с 1989 года, в него вошли 980 редких видов.

Уникальная фауна тропиков

Как подсчитали китайские специалисты, на острове обитает 161 вид находящихся под защитой животных (в том числе 12 встречаются только на Хайнане), из них 121 относится к классу птиц. Хайнань - популярное место для мигрирующих птиц, которым идеально подходят местный климат и природный ландшафт.

Ученые установили, что многочисленные представители фауны островной провинции и материковой части Китая имеют общих предков. Однако Хайнань географически находится в относительной изоляции от остальной части страны. Именно по этой причине в регионе осталось довольно много редких видов.

Остров покрыт тропическими лесами, которые по площади занимают первое местно в КНР. Поэтому самую южную островную провинцию часто называют "природной сокровищницей": богатая растительность позволяет диверсифицировать и постоянно увеличивать популяции животных.

Редкие животные Хайнаня

В списке представителей хайнаньской фауны, находящихся под защитой государства, фигурируют гониурозавры. Эти когтистые гекконы обычно достигают от 16 до 18 см в длину, ведут преимущественно ночной образ жизни и питаются насекомыми. Согласно официальной классификации, они относятся ко второй категории особо охраняемых диких животных.

На Хайнане также обитают гиббоны - представители уникального вида, который больше нигде не встречается. Они относятся к категории номер один и находятся под усиленной защитой государства. К середине прошлого века тропические леса острова подверглись основательной вырубке, что сопровождалось массовым исчезновением этих редких приматов: ко второй половине минувшего столетия в провинции осталось только 10 особей. Впрочем, благодаря усилиям властей их число в заповедниках, которые расположены в южной части региона, в последнее время удалось увеличить до 33.

Кроме того, на Хайнане обитают павлинии фазаны. Всего в Китае их насчитывается два вида, представителей обоих можно встретить в лесах на территории центральных и западных районов провинции. Среди пернатых острова особое внимание привлекают кроншнепы - птицы, которые образуют пары, гнездятся стаями и встречаются на заболоченных лугах.

В местных лесах встречается и мунтжак, также известный как "лающий олень". Он питается травами, всевозможными плодами и грибами и, как ряд прочих животных, к которым, например, относится хайнаньский заяц, находится на грани исчезновения. На Хайнане также обитают черепахи: морские зеленые и красные, коробчатые, оливковые, большеголовые. Однако из-за активной хозяйственной деятельности человека в последние десятилетия их численность резко сократилась.

Остров иногда называют "птичьим раем", так как в провинции можно встретить треть всех видов пернатых, обитающих в Китае. В провинции гнездятся такие редкие представители тропической фауны, как синехвостая щурка - небольшая птица, обычно встречающаяся на песчаных отмелях. На берегах водоемов водится и малая колпица, имеющая белое оперение и длинный, расплющенный у окончания клюв. Гораздо чаще на Хайнане можно увидеть белогрудых зимородков, серогрудых рогоклювов, скворцов и дроздов.

Главная задача публикации "Перечня особо ценных диких животных, охраняемых государством", который теперь будет обновляться раз в пять лет, - выработать у населения КНР новое восприятие животного мира, научить граждан страны беречь и уважать природу. Одновременно власти стремятся повысить осведомленность жителей, которые должны помнить: за охоту на редких животных, их транспортировку и продажу в Китае полагаются большие штрафы, а также возможно лишение свободы.